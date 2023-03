Una passione classica, al Festival Thauma giovani da tutta Italia si sfidano col teatro antico

Trovarsi di fronte a un’enclave. Una zona franca. Ma anche a un incubatore. Un generatore di cultura, passioni ed emozioni. Venire a sapere che dentro all’incubatore si muovono adolescenti e universitari: proprio quelli lì, generazione Z. Un incubatore in cui per tre giorni a partire da oggi, tra le altre cose, centinaia di giovani studenti da tutta Italia si ritrovano a Milano per fare teatro e guardare teatro a ciclo continuo, mettendosi in gara, come accadeva alle Grandi Dionisie di Atene verso la metà di marzo, all’equinozio di primavera, poco più di 2.500 anni fa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE