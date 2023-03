Vergogna a via Cagni, dove chiedere la protezione internazionale è una lotteria

Se è vero che il cuore ha ragioni che la ragione non conosce, la barbarie che si ripete ogni fine settimana davanti alla caserma di via Cagni deve avere dei motivi che sfuggono a entrambi. Un migliaio di persone accalcate e divise per nazionalità che attendono al freddo per tutto il weekend. Famiglie, bambini che aspettano che scocchi la mezzanotte di domenica quando i funzionari della questura nell’arco di un paio d’ore scelgono in modo del tutto casuale chi ha diritto al numero “magico”, le 120 persone che il mattino dopo entreranno nel cortile della questura per chiedere ciò che spetta loro per diritto: la richiesta di protezione internazionale.

