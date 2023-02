Le imprese lombarde contro lo spacchettamento dell'assessorato allo Sviluppo

L'industria guarda soprattutto agli affari, e dunque a chi sa farli funzionare: attorno al Fontana bis tutto parla per ora il linguaggio dell’incertezza. La partita degli assessorati rende la strada per la nuova Giunta lunga e irta di ostacoli

Salvate il soldato Guidesi (e il comandante Bertolaso), è l’aria di tramontana che tira in casa leghista un brivido di gelo corre anche nelle stanze delle imprese – che guardano soprattutto agli affari, e dunque a chi sa farli funzionare. Ma attorno al Fontana bis tutto parla il linguaggio dell’incertezza. Dopo il cappotto rifilato a Majorino e tre giorni tre di vacanza, il governatore lombardo ha iniziato a far mente locale per combinare tutti i desiderata della sua maggioranza a trazione Meloni. Obiettivi: varare la nuova Giunta entro metà marzo e salvando chi ha fatto meglio nel primo mandato. Medaglia a due facce: la Lega, che aveva scelto di tenere fuori dalle liste gli assessori e Fratelli d’Italia che, dopo la rotonda vittoria esige assessorati di peso e di spesa.