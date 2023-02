Il derby delle primarie e il futuro intorcinato del Pd locale

C’è una vecchia puntata del programma statunitense Politically Incorrect, 22 agosto del 2000, che pare un talk-show di oggi in Italia. Il conduttore, Bill Maher, parla di politica con David McReynolds, defunto socialista del Partito democratico, ai tempi impegnato nelle primarie per la presidenza che poi lanciarono invece Al Gore. “Lei vuole la settimana con 30 ore di lavoro, salario minimo, college gratuito, sei settimane di ferie, trasporti pubblici gratuiti, sanità gratuita, giusto?”, riassume il conduttore. L’altro ovviamente risponde sì, questo è il suo programma. In Italia McReynolds avrebbe vinto primarie ed elezioni, in America lo hanno preso a pernacchie, soprattutto quando ha detto di voler coprire i costi andando a tassare i ricchi: “Mancano solo gli unicorni e gli arcobaleni”. Questione di prospettive. In Italia, del resto, sanità gratuita, ferie, scuola pubblica e reddito sociale già ci sono. I trasporti pubblici gratuiti sono una proposta di ogni elezione, regionali incluse, e del resto i prezzi non sono alti anche se poi si finisce sempre per aumentare il biglietto – anche nelle metropoli di sinistra, come Milano – perché sennò va tutto in malora. In compenso però prima dello stop per un costo che manco la flat tax al 20 per cento, lo Stato pagava per ristrutturarti casa. Anche qui, la ricetta è di tassare i ricchi. Lo dice chiaro Elly Schlein: “In una riforma fiscale complessiva e progressiva anche il tema dei grandi patrimoni deve essere affrontato in un’ottica redistributiva, a partire dall’allineamento della tassa sulle donazioni e successioni al livello degli altri grandi paesi europei“.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE