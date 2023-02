Sì, è stata una vittoria in gran parte di Fontana. Conseguenze

Se la prenderà con calma, Attilio Fontana. Giunta, conflitti tra vincitori, Cencelli dei posti a sedere e tutto il resto. Per ora il governatore di Lombardia riconfermato è in vacanza, tornerà a Milano lunedì dopo aver tirato il fiato. Mentre i partiti della maggioranza già si accapigliano e quello fondamentale della minoranza si prepara a un congresso che pare la storia infinita (con tanto di Nulla che si mangia il mondo), il mite Fontana ripassa Plutarco: “Non esiste niente di meglio che mantenere la calma di fronte a un nemico che sbraita”. Altro che il Tolstoj che ammonisce il Pd (ne parliamo nell’artico sotto). Del resto, sia detto chiaro e senza le finzioni di tanti commenti in questi giorni: la vittoria del centrodestra alle urne è di Attilio Fontana più di tutti gli altri. Fratelli d’Italia, a partire da Giorgia Meloni, non ha condotto una campagna mettendo in prima fila i leader, per espresso ordine della premier: i ministri in carica si astengano da iniziative politico-elettorali. Ignazio La Russa, presidente del Senato, il venerdì prima delle elezioni, in un’iniziativa sulle foibe cui partecipava Stefano Zecchi, canditato di FdI, è arrivato senza neanche l’annuncio di un take di agenzia, l’understatement più totale nonché inusuale. Il che è basta e avanza a confermare la volontà di non schiacciare l’acceleratore del partito leade della coalizione. Alla fine la campagna l’ha fatta sicuramente la Lega, per quanto percorsa da brividi febbricitanti; ma in primis l’ha fatta Attilio Fontana, e con una strategia ben chiara: andare nei territori lontani, quelli che generalmente nessuno raggiunge perché sono molto “time spending” rispetto a una ospitata in televisione che, sulla carta, in un’ora raggiunge migliaia di persone. Fontana, dopo due anni in cui gli avversari lo davano per sconfitto e capro espiatorio, invece vince e convince, e a completare la settimana fantastica del governatore nel day after arriva anche la vittoria della sua squadra del cuore (il Milan) nel giorno di San Valentino. Tutto bene, insomma.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE