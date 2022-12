Taisch (PoliMi): l'industria corre, ma qui manca la formazione

“Il settore dell’industria chiuderà il 2022 in modo soddisfacente perché l’Italia e la Lombardia producono beni strumentali, che vengono esportati. L’alternanza scuola lavoro devono farla anche i professori, per far conoscere ai loro allievi il mondo dell’economia reale”. dice il professore e presidente di Made Competence Center

La provocazione è tutta nella bisaccia di Marco Taisch, “babbo” di Industria 4.0 (con Carlo Calenda ministro), professore al Politecnico di Milano, presidente di Made Competence Center, che dice: “L’alternanza scuola lavoro devono farla anche i professori, per far conoscere ai loro allievi – qualche giorno ogni anno – il mondo dell’economia reale”. Perché la distanza tra domanda e offerta, nel mondo del lavoro, è troppo evidente. In questa conversazione col Foglio, Taisch parla delle prospettive dell’industria lombarda (anche in vista del voto regionale) che, leggendo i dati Ucimu (settore macchine utensili), sembra allontanarsi sempre più dalla stagione delle lacrime. E infatti questo settore, che si occupa di macchine utensili, robot e automazione, dopo un 2021 decisamente positivo chiude il 2022 con incrementi a doppia cifra per quasi tutti i principali indicatori economici e si attende un 2023 favorevole, sebbene con tassi di crescita più contenuti.