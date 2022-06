Chi vince le città vince la regione? Matematica senza opinioni

La matematica non è un’opinione tranne quando è applicata alla politica. In particolar modo alle elezioni. Lì cessa di essere partita doppia, dare-avere, numeri che possono avere solo due risultati (giusto o sbagliato) ma diventano viceversa interpretazioni, stati dell’anima, propaganda, emozione. Ebbrezza, quasi. Come quella che sta provando il centrosinistra lombardo dopo il passaggio (è un fatto, non un’opinione) di due capoluoghi su tre dal centrodestra al centrosinistra: Monza e Lodi erano stati le gemme sulla corona di Salvini, cinque anni fa. Sono tornati al centrosinistra a cui appartenevano prima. In particolare Lodi, che con la vittoria del giovin Furegato chiude la ferita di Uggetti e di quello scandalo che non si chiama “caso piscine” ma “caso Italia giustizialista”. Como è una vicenda più complessa, che pare la summa di tutto quello che – elezione dopo elezione – la gente cerca di spiegare ai politici inutilmente: non si può, in maggioranza, essere litigiosi al punto da cacciar via il sindaco uscente e pensare di costituire una compagine credibile alle urne. A voler vedere, un appunto per la bacheca di chi si sta occupando delle strategie per le prossime regionali.

