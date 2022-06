L'elettrico comincia a funzionare davvero e attira in città aziende d'eccellenza

L’apertura a Milano di E-GAP Engineering porterà alla creazione di un centro d’eccellenza per l’innovazione dei sistemi di ricarica elettrica in Lombardia

L’elettrico comincia a viaggiare davvero attraendo investimenti, e muovendo industria e dunque lavoro. L’apertura a Milano di E-GAP Engineering – stabilimento produttivo per la produzione di sistemi di ricarica ed energy storage – permetterà l’assunzione nel prossimo biennio di circa 100 persone, la maggior parte ingegneri. Inoltre è previsto un investimento di circa 10 milioni di euro nei prossimi due anni e la creazione di un centro d’eccellenza per l’innovazione dei sistemi di ricarica elettrica in Lombardia. Sono gli impegni principali di E-GAP Engineering, nuova joint venture tecnologica tra E-GAP e il primo servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on demand in Europa, e Set Engineering ed Eltec, gruppo leader in soluzioni basate su sistemi elettronici e tecnologie all’avanguardia e specializzata nel settore delle batterie.