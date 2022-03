Per il Pd lombardo il “campo regionali” non è largo, e c'è molto da zappare

E’ pur vero che la guerra in Ucraina ha coperto tutto, imponendo altre priorità. Tuttavia il tempo passa e le amministrative si avvicinano, così come le regionali del 2023. Così, in un contesto assai confuso, i partiti provano a organizzarsi. Lunedì sera si è tenuta a Milano la direzione del Partito democratico regionale, coordinata dal segretario Vinicio Peluffo. Temi all’ordine del giorno, fondamentalmente due: come contribuire agli aiuti per l’emergenza Ucraina, su cui ci si può trovare tutti d’accordo, è solo questione di decidere le priorità, e le elezioni Regionali, e lì i problemi si fanno più complicati. Se sul primo punto infatti i dem stanno organizzando una rete per la raccolta e l’accoglienza, affinché si possano inserire in un contesto che tradizionalmente, a livello lombardo, è molto attivo, sul secondo invece è ancora buio pesto. Oppure, per vedere il bicchiere mezzo pieno: tutte le strade sono percorribili.

