Le strade dell'energia su cui investire ci sono. Lo dice il Politecnico

Sono molte le incertezze della transizione ambientale sul fronte dell’energia. Gli industriali, per bocca del presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, guardano con preoccupazione più al caro energia e ai provvedimenti “non risolutivi” del governo che alle rinnovabili. Chi studia il campo delle rinnovabili è invece convinto che, come nel caso del maiale, “non vada buttato via niente”. “Nella transizione energetica non ci si può permettere di fare l’elenco delle tecnologie buone e di quelle cattive, si tratta di una questione così impegnativa che dire di no a priori a un certo numero di tecnologie vuol dire diminuire le possibilità di riuscita”, spiega al Foglio il professor Giovanni Lozza, direttore del dipartimento Energia del Politecnico di Milano. Bisogna valutare sulla base dei costi (sopportabili) e dell’efficacia. E il nucleare? “Non può non avere un ruolo nella vicenda della transizione energetica: ma su dove, come, perché, con quali tecnologie la risposta non è scontata. E una strada che può essere importante, forse un po’ più difficile in Italia”. E chiedere al sistema produttivo di guardare agli obiettivi tracciati dall’Ue (la neutralità climatica entro il 2050 e una riduzione delle emissioni di CO2 del 55 per cento entro il 2030), non è cosa facile. Anche se le opportunità nel mondo delle rinnovabili non mancano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE