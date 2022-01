Dateci più gas o non possiamo più vivere. L'allarme delle imprese

L’allarme è molto concreto: il caro energia può far più male alle imprese lombarde della stessa pandemia, anche perché è destinato a durare a lungo. Per far fronte alla crescita esponenziale del costo dell’energia (luce e gas), il governo Draghi ha approvato un pacchetto di circa 3,8 miliardi nella legge di Bilancio (da dividere con le famiglie in difficoltà). Ma le previsioni (di Nomisma) non sono incoraggianti: con gli interventi annunciati l’aumento sarà comunque del 40 per cento per il gas e del 28 per l’energia elettrica. E se il rischio chiusura paventato per alcune aziende del bresciano forse è rientrato, resta il problema di fondo: mantenere i livelli di competitività. Particolarmente critico con l’esecutivo è Marco Bonometti, patron della Officine Meccaniche Rezzanesi e già presidente di Confindustria Lombardia, che spiega al Foglio: “Abbiamo fatto proposte concrete al governo per contenere i costi dell’energia, come quella di attingere alle riserve strategiche nazionali del gas, l’utilizzo delle riserve accantonate dall’Unione europea, ma anche aumentare la trivellazione, perché non è possibile che dall’altra parte dell’Adriatico c’è chi ne preleva il doppio del gas di noi. E poi possono essere utilizzati gli utili delle aziende energivore, per abbattere il differenziale nella bolletta”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE