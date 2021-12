Il danno di tirare per il tailleur la Moratti. Sala, San Siro e San Sebastiano

AL COLLE - La vicepresidente nonché assessore al Welfare nonché promotrice della nuova legge regionale sulla Sanità ha incontrato Giorgia Meloni a Roma. Hanno pranzato insieme. E si sono sprecate le illazioni, abbastanza interessate. Lei, Letizia Moratti, si è astenuta dal commentare. Però dal suo entourage sono filtrate informazioni molto precise: nessuna discussione su una possibile candidatura al Colle, ma solo la spiegazione della riforma sanitaria alla leader di Fratelli d’Italia. E’ chiaro che Lady Moratti è in movimento, ma la sua direzione non è il Colle più alto. Più plausibile che siano iniziati i movimenti per Palazzo Lombardia. Anche da parte chi, facendola già presidente della Repubblica, in realtà sa perfettamente che ogni volta che il suo nome esce sui giornali si crea un problema, piccolo o grosso, ad Arcore. Silvio Berlusconi è concentratissimo sulla partita, e Moratti ha già dichiarato pubblicamente almeno in due occasioni che è il suo candidato. Ma la corsa per il Colle è una gara ad eliminazione, il metodo è bruciare gli avversari. Candidare sui giornali Letizia Moratti vuol dire, soprattutto, provare a precluderle l’accesso alla sfida regionale. E lei lo sa. E non è detto che sia contenta, ma soprattutto è sicuro che il centrodestra rischia di bruciarsi una candidatura di tutto rispetto per la Lombardia. Parimenti, opporre pretendenti a destra al Cavaliere vuol dire preannunciargli che sarà bruciato tra la quarta e la sesta votazione. Insomma un gioco che danneggia tutti e produce distorsioni nel campo del centrodestra, ancora una volta ingenuo sui fondamentali.

