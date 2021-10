Il tempo politico (stretto) per diventare una “smart land”

I dossier sono pesanti e articolati. Ma per una volta – ottimismo! ottimismo! – forse c’è una qualche volontà di tutta la politica di metterci la mano senza bruciarsela, prima che incominci una nuova fase di ostilità, quella che precederà le elezioni regionali più infuocate di sempre.

Trasporti, casa, Olimpiadi. Ognuno di questi temi ha una valenza per Milano, ma anche una robusta competenza regionale. E se le due teste (quella di Beppe Sala e quella di Attilio Fontana) non si mettono d'accordo, è difficile che se ne venga a capo. Certo, c’è da risolvere un problema concettuale, e alto, proprio sul ruolo di Milano: passare da smart city a “smart land”, da città-mondo a regione-mondo, in un’unione assai più stretta con i distretti produttivi di Brescia e Bergamo, e non solo. Ipotesi, ovviamente: ma di sostanza e spessore. Argomenti su cui indagare, magari recuperando il progetto di città metropolitana, archiviato tra le cose da non fare già da Giuliano Pisapia, dopo la pessima legge Delrio, e mai più riemerso dalla polvere. E dunque, ecco i dossier.

