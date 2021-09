A riveder le scarpe. A Milano un Micam da spettacolo: la politica lo sa?

E così, dopo aver lasciato il direttore generale di Assocalzaturifici Tommaso Cancellara nell’incertezza per qualche settimana – non bastasse il dossier di ITA-Alitalia, sul tavolo c’è anche la questione dell’obbligo del green pass – il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti taglierà il nastro della attesissima 92esima edizione di Micam domenica 19 settembre. Nessuno credeva di aver così tanta voglia di rivedere i padiglioni di Rho-Fiera dopo un anno e mezzo di allontanamento forzato. Per qualche giorno, gli organizzatori del più importante salone mondiale non solo della calzatura, ma a ben vedere della moda tutta perché 14 miliardi di euro di giro di affari e 75 mila occupati lo qualificano come il primo al mondo tout court, erano convinti che “la politica”, quel mondo a parte che tutti gli imprenditori guardano con un misto di desiderio, interesse e sospetto, li avrebbe snobbati ancora una volta, continuando a considerare il comparto abiti, scarpe e affini come un male necessario, cioè il settore utile per fare immagine all’estero, indispensabile per fare cassa, ma insomma sempre gravido di giudizio morale da parte del popolo dei veri lavoratori.

