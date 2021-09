Un certo mondo calza sneaker

Arriva il momento in cui le cose vanno dette per quelle che sono, e una realtà calzaturiera in cui ci si rallegra di lavorare conto terzi per i grandi brand e solo poche decine di marchi nazionali hanno un posizionamento di marchio sufficiente per competere nella prima fascia dei mercati internazionali non è affatto una situazione di cui rallegrarsi. Il rischio che il made in Italy perda progressivamente di competitività per tornare alla situazione ante-bellica o addirittura settecentesca, quando i viaggiatori del Grand Tour si compiacevano di farsi cucire scarpe e stivaletti dai ciabattini napoletani e milanesi, salvo poi lamentarsi perché le calzature, pur bellissime e morbide come guanti, avevano poca durata sulle strade accidentate di allora mentre volevi mettere le scarpe tedesche con la galoscia di metallo per non dire gli zoccoli, è troppo forte perché non si debba cercare di porvi rimedio o di trovare soluzioni alternative. Direte voi, che importa se non tutti possono sfoggiare il proprio nome sulla Madison Avenue e in avenue Montaigne, purché si lavori tutti ché già non sarà garantito nel momento in cui il governo toglierà il blocco dei licenziamenti. E invece no: da una parte, un tessuto industriale di terzisti vive costantemente in una situazione di incertezza e di sudditanza contrattuale; dall’altra, la rilevanza d’impresa è fondamentale per lo sviluppo del Paese nella sua totalità, per la sua immagine e per il suo ruolo. E’ della massima importanza che un numero consistente, rilevante di nomi italiani continui a svettare sulle insegne delle strade del lusso mondiale, e che questa produzione continui a rappresentare un’eccellenza certificata e verificabile con blockchain, campagne nazionali, iniziative a sostegno del settore.

