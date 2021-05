Milano senza le auto? Non va. La Russa (Aci) fa l'ottimista

Le auto pro capite sono in calo ma assicuro che gli automobilisti non sono una razza in via di estinzione”. La prende con ironia Geronimo La Russa, presidente dell’Aci Milano Monza Lodi, di fronte alle cifre che indicano un’inesorabile disaffezione dei milanesi per le quattro ruote: secondo l’ultima rilevazione Anfia, l’associazione delle imprese della filiera auto, tra le grandi città Milano è la più netta in questa tendenza con un calo del 3,6 per cento dei mezzi dal 2010 al 2019. Oggi il rapporto auto-residenti è del 49,4 per cento, in pratica c’è un veicolo ogni due abitanti, contro Torino al 63,7 e Roma al 62,4. Conseguenza di una cultura della mobilità che tende a espellere progressivamente il traffico privato dai centri urbani sostituendolo con un mix tra trasporto pubblico, sharing e la mobilità cosiddetta light.

