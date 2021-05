Meno locali e più servizi, la house-revolution che cambia Milano 

Come sarà Milano. Milano 15 minuti, Milano che tornerà attrattiva, Milano che invece si piegherà a una sorta di decrescita felice urbana che il Covid ha fatto balenare e molti prevedono (alcuni auspicano) continuerà anche dopo. O Milano che invece rinasce, magari un po’ più giovane di adesso, magari dalle periferie. E’ il gran discorso di questi mesi, anche se per ora sembra più un cicaleccio sociale che una riflessione pubblica: politica e stakeholder, cittadini e imprese. Ma senza un pensiero adatto a una realtà che è mutata radicalmente, non si cammina. Il Comune rimane legato ai grandi progetti di rigenerazione urbana (dagli scali a trasformazioni come Loreto) e a interventi medi sui trasporti e l’housing. I grandi immobiliaristi dimostrano di credere ancora nel super traino della rigenerazione urbana, ma i più attenti, e gli operatori più capaci di leggere i nuovi fenomeni, lanciano anche segnali diversi, che vale la pena iniziare a cogliere.

