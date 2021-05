È ora di lavorare. Governo e Assolombarda, prove di intesa

Scriveva Guido Piovene: “Il milanese è lavoratore, e lo ostenta; il tempo è denaro; labor omnia fecit”. Così, assestato un bel colpo alla pandemia grazie alla corsa vaccinale, a Milano ora si torna a parlare, prima di tutto, di lavoro. Il ministro Andrea Orlando – in visita in città – ha incontrato il nuovo presidente di Assolombarda Alessandro Spada e ha messo i piedi nel piatto del blocco dei licenziamenti, indesiderato dagli imprenditori: “Credo che piuttosto che un blocco generalizzato sia preferibile pensare a interventi che proroghino l’intervento in cassa per situazioni specifiche”, ha detto. “Piuttosto che su un provvedimento generale si può ragionare settore per settore, condizione aziendale per condizione aziendale, su strumenti che affrontino le situazioni dove le ferite sono più profonde”. Poi, “come agganciare l’utilizzo della cassa all’autorizzazione al licenziamento” è un tema in discussione in Parlamento, e possono venire fuori anche risposte “che vanno nella direzione auspicata dai sindacati”.

