Citofonare Pronto soccorso. Perché la situazione è così grave

La situazione è diversa (non certo meno grave) rispetto alla primavera perché i malati arrivano prima, e di più. Quel che accade nei Pronto soccorso, e quel che dicono i loro operatori, è la chiave della crisi. Elementi per comprendere perché si è generata

Ieri in Lombardia si sono registrati 7.558 nuovi casi di Covid, con 47 morti. In terapia intensiva sono entrati 21 nuovi pazienti, 357 nelle sub-intensive. La curva dei contagi è esponenziale, quel che preoccupa non sono, oggi, le terapie intensive in sé (ma saranno il problema tra sette-dieci giorni, dicono i medici) quanto il resto della situazione. A partire dai Pronto soccorso, intasati o “al limite del collasso”.

