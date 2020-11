"La lattoferrina non può essere la cura anti Covid", dice l'autore dello studio

“La lattoferrina è un normale costituente dell’organismo conosciuto da decine di anni, è presente nel latte materno e viene data dai pediatri per potenziare in termini generici l’immunità dei bambini. Ma è un semplice integratore, non un farmaco. Non può in alcun modo essere intesa come la cura contro il Covid”. Il professor Massimo Andreoni, virologo e direttore delle Malattie infettive del Policlinico Tor Vergata, riposta nel contesto reale il clamore suscitato da uno studio di cui è co-autore sulla lattoferrina, che dopo alcuni annunci infondati, da parte di suoi colleghi, di una formidabile efficacia per trattare e prevenire il Covid è andata a ruba nelle farmacie italiane. “Bisogna tenere conto – dice Andreoni al Foglio – che c’è una tale aspettativa da parte delle persone che qualsiasi cosa venga detta o presentata come cura o prevenzione, anche se si tratta di studi in fase iniziale, scatta un’isteria collettiva dovuta alla concreta esigenza di avere un’immediata risoluzione ai problemi. Così le persone prendono qualsiasi cosa, la vitamina D, la lattoferrina, la papaya… La storia del Covid di questi mesi è piena di terapie fatte in maniera presuntiva, senza dimostrazione alcuna e che poi hanno dato esito al fallimento, fatte quasi con un atteggiamento di disperazione”.

