"Tridente. Tre città in guerra". Ascolta il nuovo podcast del Foglio

Un viaggio in tre tappe attraverso l'Ucraina in guerra. Odessa, Dnipro, Kyiv raccontate con i loro suoni, le parole di chi le abita, le loro paure, certezze ed emozioni. Un reportage audio di Micol Flammini

Abbiamo scelto di andare in tre città dell'Ucraina per raccontarvi la resistenza e la vita con i missili, il coprifuoco, i droni, le nottate insonni negli appartamenti senza riscaldamento e con le ore di luce contate nei bar in cui si sorseggia tè nero, a volte senza togliersi il cappotto. Odessa, Dnipro, Kyiv con i loro suoni, le parole di chi le abita, le loro paure, certezze ed emozioni.



Tridente è un podcast del Foglio, a cura di Micol Flammini. Un viaggio in tre tappe attraverso l'Ucraina in guerra. Non troverete previsioni, racconti di mappe militari, né indagini storiche. Troverete invece i personaggi, le voci e molti rumori raccolti per strada, nei mercati, sui treni, tra chi la guerra la combatte e non sempre in mimetica.