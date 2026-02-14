L'abbraccio di Isabella Ducrot per i trent'anni del Foglio

Il edicola c'è una copertina speciale per l'anniversario della fondazione del Foglio, disegnata dall'artista Isabella Ducrot

L’opera su carta di Isabella Ducrot che avvolge oggi il Foglio racconta la forza di un gesto semplice e al tempo stesso profondamente umano, l’abbraccio, lo sguardo che si intreccia, il contatto che persiste. I contorni delicati e quasi sospesi di due corpi tracciati con un’evocativa economia di linee, parlano di una tenerezza che vuole resistere alla chiarezza della spiegazione esaustiva ma che si percepisce con immediatezza. E’ un incontro che pulsa, fatto di sguardi e segni, di corpi che si sfiorano e si cercano. Il disegno di Ducrot invita a rallentare, a cogliere l’essenziale quindi ciò che resiste al tempo: la capacità di toccare e lasciarsi toccare, di riconoscere nell’altro un’identità e una storia. La scelta della carta come supporto non è un dettaglio, materiale sensibile e resistente che ospita il segno come un luogo di libertà e riflessione, evocando l’incontro tra corpo e parola. Proprio in questo incontro c’è una connessione profonda con l’idea stessa di un giornale, superficie che accoglie voci, tangibile ed effimera, capace di restituire immagini e storie che si intrecciano alla nostra esperienza quotidiana.