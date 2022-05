Il mondo dopo Putin sarà più forte di prima. Claudio Cerasa a Che Tempo Che Fa

Mosca pensava di affondare la sua lama nel ventre molle dell'Europa, e invece l'Europa ha dimostrato di essere molto più forte del previsto. Oggi la sua forza è rappresentata dalle donne. Il direttore del Foglio ospite di Fabio Fazio su Rai3

"Il mondo dopo Putin" è il volume che trovate in edicola con Il Foglio dal 7 maggio oppure scrivendo a [email protected]. Parliamo delle relazioni internazionali, delle conseguenze dell'isolamento della Russia, dei crimini di guerra in Ucraina, dell'ideologia genocidiaria di Vladimir Putin, dell'unità dell'occidente attraverso storie e ritratti che non riguardano soltanto i grandi leader (che ci sono, c'è il presidente cinese Xi Jinping, c'è Papa Francesco, c'è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky) ma anche il soldato ucraino, il soldato russo, la biancheria intima saccheggiata nelle case ucraine e inviate alle mogli russe, l'esule russo, il trentenne europeo che ha conosciuto solo la pace e ora si ritrova a decifrare la guerra.

La guerra di Putin ha prodotto conseguenze, che sono opposte a quelle che sopgnava il leader del Cremlino, racconta Claudio Cerasa ospite di Fabio FAzio a Che Tempo Che Fa su Rai3. "Putin pensava di affondare la sua lama nel ventre molle dell'Europa, l'Europa ha dimostrato di essere forte e oggi la sua forza è rappresentata dalle donne".