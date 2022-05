Ecco come sarà il mondo dopo Putin. Claudio Cerasa allo Speciale Tg1

“Il Mondo Dopo Putin” è il titolo del libro in edicola con il Foglio. Come sarà il mondo dopo Putin? “Quello di oggi è un mondo che soffre ma dopo la guerra, a certe condizioni, si potrà ritrovare anche più forte: più indipendente, più autonomo, più consapevole di vizi e virtù", dice il direttore del Foglio ospite di Speciale Tg1. "Putin pensava di trasformare l'Ucraina nel campo giusto per creare nuovo ordine mondiale – aggiunge Cerasa – Quest'ordine sta nascendo, non per assecondare Putin, però, ma per combatterlo. La parata del 9 maggio mostra tutta l'impotenza russa. Oggi invece l'Ucraina rappresenta la difesa di un principio, della democrazia liberale, della nostra libertà”.