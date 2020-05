Gli anticorpi del futuro. Segui in diretta l'evento del Foglio

Oggi, sabato 9 maggio, il Foglio organizza un dibattito online, con ospiti internazionali, appartenenti al mondo della politica, delle imprese, delle istituzioni europee e della scienza. Tema dell’incontro “Gli anticorpi del futuro”. Ci domanderemo e domanderemo ai nostri ospiti quali sono, nella gestione del contenimento del coronavirus, le giuste risposte da dare non dal punto di vista medico, ma da quello economico e culturale. Il virus, lo sappiamo, ha costretto tutti noi a entrare nell'acceleratore del futuro e compito di una sana classe dirigente è cercare di capire quali sono gli anticorpi giusti per affrontare la stagione dura che si prospetta di fronte a noi. Per provare a declinare queste idee abbiamo scelto un giorno speciale. Il 9 maggio, infatti, è anche festa dell’Europa, che è nata dalla volontà di mostrare in maniere evidente come, per affrontare le crisi, più che scommettere sul protezionismo, occorre affidarsi alla protezione della nostra comunità, alla capacità di rafforzare l’Europa, alla capacità di innovare le nostre imprese, alla capacità di investire sull’innovazione.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Commissione europea, il Parlamento europeo e P&R Foundation, si svolgerà in due sessioni: dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 con interventi in diretta e registrati.

Sessione mattutina

10.00 - Mariya Gabriel, commissario europeo per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù

10.20 - Ilaria Capua, virologa, Emerging Pathogens Institute, Università della Florida

10.40 Stefano Quintarelli, imprenditore e informatico

11.00 Roberto Cingolani, responsabile dell'innovazione tecnologica di Leonardo

11.20 Gianmario Tondato Da Ruos, amministratore delegato di Autogrill

11.40 Francesca Bria, presidente del Fondo nazionale italiano per l'innovazione

12.00 Sabrina Baggioni, direttore programma 5G di Vodafone



PAUSA

15.00 - David Sassoli, presidente del Parlamento europeo



15.30 Paolo Bergamo, senior vice president e general manager di Field Service Lightning in Salesforce

15.50 Alessandra Migliaccio, Bloomberg; Florian Eder, Politico Europe

16.20 Mario Monti, senatore, ex presidente del Consiglio; Edoardo Ferrario, comico

16.50 Antonio Tajani presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo e presidente della Conferenza dei presidenti di commissione

17.20 Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo

17.40 Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel

18.00 Giuliano da Empoli, presidente di Volta



18.30 Irene Tinagli, presidente della Commissione Affari economici del Parlamento europeo