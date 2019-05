Venezia, 22 giugno: torna il Tech Festival del Foglio

Sabato 22 giugno a Venezia, il Foglio organizzerà il suo secondo festival sulla tecnologia e l’innovazione, dal titolo “Non avere paura del futuro”. Lo farà presso la Scuola Grande della Misericordia, luogo simbolo di una città che per secoli ha innovato e cambiato il mondo. Sarà una giornata unica, un evento dedicato all'innovazione con i protagonisti del dibattito pubblico per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale nelle nostre vite. Una giornata nella quale coinvolgeremo personalità importanti e attente al tema dell'innovazione nei campi più disparati, sfidandole a parlare di futuro e di come affrontarlo senza avere paura.

Il Festival si svolgerà in due sessioni: 10.30-13; 14.30-17.30. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti previa registrazione obbligatoria all'indirizzo email venezia2019@ilfoglio.it

Di seguito l'elenco provvisorio degli ospiti:



Salvatore Aranzulla

Luca Barbareschi

Carole Cadwalladr

Maria Chiara Carrozza

Davide Dattoli

Simonetta Di Pippo

Edoardo Ferrario

Marco Ghigliani

Giampiero Lotito

Makkox

Giovanni Melillo

Alice Melocchi

Mario Monti

Antonio Mura

Cosimo Pacciani

Fabrizio Palermo

Davide Tesoro Tess

Fabio Vaccarono

Margrete Vestager