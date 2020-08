Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì).

La fabbrica dei vescovi. Altro che curia, diaconesse, donne consigliere e preti sposati. Papa Francesco sta cambiando

la chiesa rivoluzionando le diocesi di mezzo mondo. Un turn over che lascerà tracce per decenni - di Matteo Matzuzzi

L’altra partita presidenziale. Trump contro Biden sul campo da golf. Ma il tycoon è l’imbroglione al comando, e batterlo è una scommessa – di Giuseppe De Filippi

Fantasia americana. Per sfidare The Donald alle elezioni serve uno come lui. Jeff Bezos, Elon Musk e Tim Cook sono i tre moschettieri che offrono un modello – di Stefano Cingolani

La tribù online. Più che i politici, sono le piattaforme social a fare la differenza. Così è nato “Odio”, un romanzo che racconta l’altra faccia del potere – di Daniele Rielli

Raggi di disincanto. Forse ci siamo abbandonati a questo spirito del tempo tutto romano. Ecco perché la sindaca si ricandida – di Antonio Pascale

Il Covid non l'ha piegata – Cortina, città eterna di vacanza, ricchezze e nostalgia. L’estate autarchica post pandemia ha trasformato il celebre Miramonti Majestic in un’Italia da Festival di Sanremo e da provincia opulenta. All’improvviso le foto dalla montagna fanno più like di quelle in spiaggia – di Michele Masneri

Bellezze al bagno. Il mare visto dai social. Dopo il Covid abbondano le foto di nudi, di spiagge, di tramonti. Il gioco e il capriccio dell'esibizione – di Simonetta Sciandivasci

Vacanze di lettere e azzardo. Le città termali dell’Ottocento, dove tra prostitute e roulette gli scrittori curavano l’arte della perdizione – di Giuseppe Marcenaro

L'arte dell'icona gay. Mentre le altre ci provano soltanto, Franca Valeri è stata un simbolo femminile idolatrato e indiscusso. Servono trasformismo e sicurezza – di Fabiana Giacomotti

Nuovo cinema Mancuso. Recensioni cinematografiche a cura di Mariarosa Mancuso

Le Madonne cancellate. Com’è triste il Ferragosto della mia Messina senza la “vara” dell’Assunta, senza la processione e senza i Giganti che aprono i festeggiamenti. Colpa del Covid. Il Sud sembra ancora più povero - di Nadia Terranova