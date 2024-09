Come cambia la mobilità. Segui la diretta in streaming

La strada imboccata verso l’elettrificazione è davvero senza ritorno? Come trasformare in una vera opportunità la trasformazione che ci attende? Guarda in versione integrale il dibattito organizzato dal Foglio all'Automobile Club di Milano

La mobilità, che sta evolvendo in tutto il mondo e in tutte le sue forme verso la sostenibilità, può diventare un’opportunità per tutti. In virtù delle esigenze legate alla transizione energetica la sostenibilità è diventata anche un’opportunità straordinaria di sviluppo per le aziende con effetti a cascata sul mondo che ci circonda. E ancora: auto sempre più sicure, l’apporto dell’intelligenza artificiale per ridurre il numero degli incidenti stradali, le corse come laboratorio. Che cosa cambierà nella mobilità nei prossimi anni? La strada imboccata verso l’elettrificazione è davvero senza ritorno? Come trasformare in una vera opportunità la trasformazione che ci attende? Ne parliamo presso la sede di Automobile Club Milano.

Con Umberto Zapelloni, curatore del Foglio Mobilità, e i giornalisti del Foglio discutono:

Maurizia Bagnato Sales and Innovation Director at Bosch

Miki Biasion Due volte Campione del mondo di rally

Alberto Busetto Ad Generali Jeniot

Aldo Costa Chief technical officer Dallara

Michele Crisci Presidente e Ad Volvo Italia e Presidente Unrae

Eugenio Franzetti Responsabile sport DS in Formula E

Carlotta Gallo Dirigente della Polizia Stradale

Andrea Gibelli Presidente FNM e Presidente ASSTRA

Geronimo La Russa presidente Automobile Club Milano

Lorenzo Pireddu General Manager Uber Italia

Fabio Pressi Amministratore delegato A2a E-Mobility