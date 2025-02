La competizione non fa paura, cercasi nuova agenda. Un evento del Foglio a Milano

Sabato 29 marzo torniamo nella sede Banco BPM a Milano per la quarta edizione del nostro Festival dell'economia

La mattina di sabato 29 marzo torniamo nella sala delle Colonne nella sede di Banco BPM a Milano per la quarta edizione del nostro Festival dell'economia. Il titolo dell'edizione di quest'anno è "La competizione non fa paura, cercasi nuova agenda". Ci vediamo in via San Paolo 12 dalle 9 alle 13.

L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: [email protected]

Ecco i nostri ospiti:

Maria Anghileri (Presidente Confindustria Giovani)

Orlando Barucci (Barucci Associati)

Lorenzo Bini Smaghi (Economista)

Edoardo Bruti Liberati (Magistrato)

Luciano Capone (Giornalista)

Laura Dalla Vecchia (Presidente Confindustria Vicenza)

Veronica De Romanis (Economista)

Dario Di Vico (Giornalista)

Stefano Firpo (Direttore Assonime)

Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia)

Federico Freni (Sottosegretario al Ministero dell'Economia)

Oscar Giannino (Giornalista)

Francesco Giavazzi (Economista)

Antonio Gozzi (Federacciai)

Antonio Misiani (Pd)

Giulio Napolitano (Giurista)

Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)

Piero Petrucco (Vicepresidente Ance, Presidente dei costruttori europei)

Nicola Porro (Giornalista)

Ernesto Ruffini (Avvocato)

Beppe Sala (Sindaco di Milano)

Andrea Tavecchio (Tavecchio Associati)

Irene Tinagli (Pd)