“Non avere paura del futuro”. Segui la diretta del Foglio Tech Festival

In diretta da Venezia il secondo festival sulla tecnologia e l’innovazione organizzato dal Foglio dal titolo “Non avere paura del futuro”. L'evento si svolge presso la Scuola Grande della Misericordia, luogo simbolo di una città che per secoli ha innovato e cambiato il mondo. Una giornata unica, un evento dedicato all'innovazione con i protagonisti del dibattito pubblico per mettere a fuoco i temi più importanti dello sviluppo tecnologico e del suo impatto culturale nelle nostre vite. Una giornata nella quale saranno coinvolte personalità importanti e attente al tema dell'innovazione nei campi più disparati, sfidandole a parlare di futuro e di come affrontarlo senza avere paura.