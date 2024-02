Un processo farsa contro le ong. Sette anni di illazioni sui “taxi del mare”, un danno allo stato di diritto

La decisione della procura di Trapani di chiedere, dopo ben sette anni, il non luogo a procedere nei confronti della ong tedesca Jugend Rettet e dell’equipaggio della sua nave di salvataggio Iuventa apre interrogativi profondi sull’incapacità di questo paese di maneggiare un tema delicato e complesso come quello dell’immigrazione. Il primo governo Conte, quello con la Lega, si costituì parte civile contro l’equipaggio e da allora i giornali hanno dato enorme risalto alla teoria dei “taxi del mare” collusi con i trafficanti che gestiscono l’immigrazione clandestina. Una vicenda raccontata dai giornali in modo più scandalistico che razionale, con le gesta degli ex agenti di polizia infiltrati a bordo della Iuventa pomposamente celebrate sui giornali in lunghe interviste e racconti. Una vicenda che però, dopo sette anni, non ha prodotto alcuna prova della presunta collusione con gli scafisti.

