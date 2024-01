L'auto sputtanamento della Federazione nazionale della stampa

Contro il sindacato dei giornalisti che avalla sciocchezze “sulla legge bavaglio”, rimanendo in silenzio sui giornalisti che non hanno alcun rispetto per la presunzione di innocenza

La Federazione della stampa insiste nella sua campagna contro la cosiddetta “legge bavaglio” e chiede insistentemente al Presidente della Repubblica di non promulgare, quando sarà approvata anche in Senato, la legge che ripristina la situazione precedente al 1997, quando non era consentito rendere pubblico il contenuto delle motivazioni delle richieste di detenzione cautelare. Nel documento si affastellano una serie di denunce sul “tentativo di minare la corretta informazione”, dalla “stretta” sulle intercettazioni fino al mancato rinnovo del contratto di lavoro dei giornalisti e all’aumento del precariato (che naturalmente non c’entrano niente). I giornalisti della Fnsi si ergono a difensori della “corretta informazione”, ma non sembra abbiano le carte in regola per assumere questo ruolo.