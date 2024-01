Calabresi uguale 'ndranghetisti. Ecco l'equazione del razzismo giudiziario

Ventisei scarcerato domani e assolto. Venticinque assolto. Ventiquattro buone probabilità di esserlo. Ventitré improbabile. Ventidue non c’è neanche da pensarci. Ma poi, questo è un mandarino grosso, si vede dalla buccia che avrà dodici, forse tredici spicchi. Non come quello di ieri, che ne aveva undici, e però i noccioli erano ventiquattro, quindi niente male. Ma tredici spicchi fanno almeno venticinque noccioli. Assolto, ma non subito. E chissenefrega. Se pure dovessi restare ancora un mese o due in quest’inferno, so come difendermi, io. Non mi faranno impazzire, perché tengo allenata la mente. Dov’ero rimasto? Diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque e ventisei! Bingo, ventisei. E ventiquattro ieri che era giovedì, e prima venticinque e ancora ventiquattro, solo lunedì ne ho contati ventidue, che sono rimasto male tutto il giorno, ma se domani e domenica ne trovo venticinque, fanno ventiquattro virgola due. Assolto!

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE