Le dimissioni di Costa per un grottesco errore dei giudici dicono molto anche dell'Italia

In Italia si è subito evocato il caso Tortora alla notizia, confermata domenica dalla magistratura portoghese, che l’intercettazione che aveva portato a una clamorosa perquisizione della casa e degli uffici, e alle conseguenti dimissioni, del premier António Costa, era un terribile, o assurdo, o grottesco errore: un caso di quasi omonimia, una sciatta trascrizione. Si è evocato Tortora, dimenticando che il suo caso non fu solo un errore giudiziario, fu un osceno caso di linciaggio mediatico. Ma a parte il non piccolo dettaglio, il caso di Costa indica altre magagne.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE