L'inaspettato garantismo dei pm di fronte a: "Fuori i sionisti da Roma"

Non che servisse la riprova: ma dev’esserci qualcosa che non funziona, nel paese dell’azione penale obbligatoria e delle leggi “contro l’odio” e la discriminazione di stampo etnico-razziale, se davanti alla plateale e plurima manifestazione di comportamenti di quel tipo non succede letteralmente nulla. Se cioè, a pochi passi e a pochi giorni dalla commemorazione del rastrellamento del 1943 al Portico d’Ottavia, e nel risuonare della retorica repubblicana che reitera un “Mai più” sempre meno affidabile, una graziosa fanciulla strilla “Fuori i sionisti da Roma”. Qualcosa non funziona, in un ordinamento civile che si pretende presidiato da quelle normative, se una simile sconcezza è liquidata al rango di una episodica esibizione di inurbanità. Qualcosa non funziona, se le pietre d’inciampo bruciate a Trastevere finiscono senza strepito, senza scandalo, senza nessun appello a qualsiasi intervento di diritto, in qualche trafiletto di cronaca accanto al meteo. E si potrebbe discutere, se il problema non fosse in realtà ben più grave, della funzione perlopiù declamatoria di tutta questa attrezzatura normativa posta a tutela di “valori” evidentemente assai poco condivisi se, alla prova dei fatti, possono essere pubblicamente e impunitamente stuprati dall’adunata di filo-sgozzatori che preconizza la kristallnacht un po’ caciarona, la bravata magari un tantino disinvolta, ma pur sempre bravata, che ricasca in rassegna stampa come comprensibile “protesta” contro il rave party che oltraggia la sofferenza del popolo accanto.

