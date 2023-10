L'invasione degli ultra-magistrati

La separazione dei poteri vale anche per loro, ma c’è chi non lo dice

Le polemiche attorno alla sentenza di Catania e ai commenti di parte governativa ancora non si placano. Passando i giorni, si passa però al territorio delle elucubrazioni capziose e della bolsa retorica degli allarmi democratici. Sulla Stampa di ieri Donatella Stasio, giornalista di lunga esperienza giudiziaria, lancia l’allarme sull’“aria di tempesta” che tira “sui diritti fondamentali, non solo dei migranti”. Scrive: “La politica securitaria della destra di governo minaccia di farli affondare in nome della sicurezza nazionale e scomunica chi, ‘per mestiere’ ha invece il dovere di ‘garantirne la tutela’”. E intona un fervorino inteso a dare la sveglia a chi voglia (i giudici) difendere la democrazia.