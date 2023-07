Gratteri procuratore di Napoli. Che idea geniale!

Risale a una settimana fa l’ultima maxi inchiesta del procuratore Gratteri. Solito metodo: retata a strascico, 123 indagati, nomi eccellenti, 41 arresti, anche in Svizzera e Germania. E anche se la legge Cartabia vieta conferenze stampa e nomi alle inchieste, “Glicine Acheronte” si chiama l’ultima presentata da Gratteri in pompa magna: “Oggi abbiamo arrestato 41 presunti innocenti (ironizzando sulla Cartabia), sono indagati per associazione di stampo mafioso, per associazione a delinquere e per tutta la gamma dei reati che riguarda la Pubblica amministrazione e per tutti i reati di mafia tranne lo sfruttamento della prostituzione”. Stavolta ci è finito in mezzo anche Massimo Paolucci, dalemiano di ferro, capo della segreteria di Speranza e vicecommissario Covid di Arcuri. Ma il fulcro è l’ex governatore della Calabria e per quattro volte parlamentare Pd Mario Oliverio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE