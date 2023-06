Il verminaio senza fine di Trani: il Csm destituisce l'ex gip Nardi

L'ex giudice tranese è stato condannato in via definitiva per calunnia nei confronti di due colleghe e un avvocato. Il Csm ha deciso di rimuoverlo dalla magistratura

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha disposto la rimozione dall’ordine giudiziario del gip Michele Nardi, condannato in via definitiva a un anno, un mese e dieci giorni per calunnia nei confronti di due magistrate, Maria Grazia Caserta e Margherita Grippo, e dell’avvocato Michele Laforgia. La vicenda risale al 2012, prima che il Palazzo di giustizia di Trani venisse terremotato dallo scandalo delle sentenze svendute in cambio di soldi, gioielli e altre utilità (con l’arresto dei pm Antonio Savasta e Luigi Scimè, e dello stesso giudice Nardi).