La procura chiede ancora l'ergastolo per Cospito. Ma il romanzo criminale non c'è

La richiesta resta quella dell’ergastolo, più l’isolamento diurno comminato per dodici mesi. Nel nuovo processo in Corte d’appello di Torino al leader anarchico Alfredo Cospito per l’attentato alla scuola carabinieri di Fossano del 2006 il pg Francesco Saluzzo ha ribadito un perentorio: “Cospito non merita sconti”. La sentenza è prevista per il 26 giugno prossimo, si vedrà se le ferree posizioni dell’accusa saranno accolte, o se invece i giudici terranno in qualche modo conto della sentenza della Consulta dell’aprile scorso: l’Alta corte che aveva infatti dichiarato incostituzionale il divieto di gradazione della pena in base all’entità del fatto (non c’erano state vittime, per gli imputati e la difesa si trattò di un atto dimostrativo), regola che non permetteva condanne diverse dall’ergastolo.

