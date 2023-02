Il caso Cospito e quella confusione tra martiri ed eroi

Con il suo sciopero della fame, l'anarchico sta raccogliendo più proseliti di quanti ne abbia mai raggiunti facendo attentati. Ma la disponibilità al martirio non dice nulla della bontà di un ideale. Pensare che un’idea valga più della vita è pericoloso e ha in sé un principio di totalitarismo

C’è una fotografia che non smetterei mai di guardare perché diventa più bella ogni volta. Fu scattata il 28 agosto 1936 a Barcellona durante la Guerra civile spagnola e ritrae un gruppo di giovani anarchici e anarchiche della colonna Aguiluchos, l’ultima delle grandi colonne anarcosindacaliste catalane. A sinistra stanno le ragazze, a destra i ragazzi, e tutti sorridono con i berretti e le bandiere rossonere (la foto è stata colorata). Presto sarebbero stati cancellati dalla violenza dei comunisti, che finirono il lavoro cominciato dai fascisti di Franco. Mi pare che quell’allegria strida con l’immagine tetra degli anarchici negli ultimi vent’anni, quella dei black bloc a Genova nel 2001 e quella di chi manifesta oggi in favore di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame da mesi contro il regime carcerario del 41-bis. L’anarchia di oggi mi sembra richiamarsi alle lotte di fine Ottocento e inizio Novecento, quelle dei regicidi e degli attentati suicidi come quello cantato nella “Locomotiva” di Francesco Guccini. Nella protesta di Cospito intravedo un afflato al martirio su cui credo sia utile fermarsi a pensare.