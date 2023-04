Il flop del processo Ubi Banca: assolti 31 imputati su 31

Trentuno imputati assolti su trentuno. E’ ciò che rimane del processo Ubi Banca, incentrato sull’accusa di ostacolo alla vigilanza nell’ambito della fusione tra la bresciana Banca Lombarda e Piemontese e la bergamasca Banche Popolari Unite, trasformate nel 2007 in Ubi Banca (oggi parte di Intesa Sanpaolo). Lunedì la Corte d’appello di Brescia ha confermato le assoluzioni di primo grado pronunciate dal tribunale di Bergamo l’8 ottobre 2021. In primo grado erano stati assolti trenta imputati su trentuno, tra cui Giovanni Bazoli (presidente emerito di Intesa Sanpaolo e fino al 2012 nel consiglio di sorveglianza di Ubi), Victor Massiah (ex amministratore delegato di Ubi) ed Emilio Zanetti (ex presidente del consiglio di gestione di Ubi). Il pm Paolo Mandurino, che ha rappresentato l’accusa nel primo grado e anche in appello, aveva impugnato la sentenza in appello, chiedendo la condanna per undici imputati. La Corte d’appello di Brescia ha invece confermato le assoluzioni, accogliendo anche il ricorso di Franco Polotti, unico condannato in primo grado a un anno e sei mesi per conflitto di interessi e assolto in appello. Insomma, fatto trenta è stato fatto trentuno. Non solo. I giudici di appello hanno anche accolto il ricorso degli imputati che in primo grado erano stati prosciolti per intervenuta prescrizione, assolvendoli perché il fatto non sussiste.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE