Accusato dalla moglie di abusi sessuali sulla figlia minore: assolto dopo sei anni

"Negli ultimi sei anni ho pensato solo a difendermi da accuse infamanti. E’ un periodo dove si vive, ma in realtà non si vive. E’ un periodo sospeso. E’ una non vita”. Con queste parole S. O. (queste le sue iniziali) racconta al Foglio l’incredibile vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista. Funzionario della Corte dei conti, 62 anni, originario di un piccolo comune a pochi chilometri da Palermo, nell’agosto 2016 venne accusato dalla moglie, dalla quale si stava separando, di aver violentato la figlia minorenne e di aver compiuto maltrattamenti. Trascorse tredici giorni in carcere in custodia cautelare. La figlia, che all’epoca aveva dodici anni, venne indotta dalla madre a riferire di aver subìto abusi sessuali. In sede processuale, le accuse si sono poi dimostrate del tutto infondate. Il funzionario, assistito dagli avvocati Claudio Gallina Montana e Valeria Minà, prima è riuscito a ottenere in udienza preliminare l’archiviazione dell’accusa di violenza sessuale, poi, al termine di un processo durato oltre sei anni, è stato assolto dal tribunale di Termini Imerese anche dalle accuse di maltrattamenti e lesioni. Fondamentale la testimonianza della figlia, nel frattempo diventata maggiorenne, che in aula ha confermato che a spingerla a sostenere le accuse contro il padre era stata la madre. Il giudice ha deciso di inviare gli atti alla procura affinché valuti l’ipotesi di procedere per calunnia nei confronti della donna.

