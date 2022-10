Il Tribunale dell'Ue ha annullato il commissariamento di Carige. Ecco che cosa comporta

Con una decisione che gli esperti interpellati dal Foglio non esitano a definire “senza precedenti”, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della Bce del primo gennaio 2019 di commissariare Banca Carige. Sentenza che, da una prima valutazione, non dovrebbe avere effetti sulla vendita della banca ligure al gruppo Bper, ma potrebbe aprire la strada per un risarcimento danni in favore della piccola azionista che ha proposto il ricorso contro la Bce, tale Francesca Corneli, e rappresentare un appiglio giuridico per l’ex socio di maggioranza di Carige, Vittorio Malacalza, che contro la sua estromissione dalla banca e la messa in amministrazione straordinaria ha intrapreso una battaglia legale.

