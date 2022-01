Bper potrebbe diventare la nuova proprietaria di Banca Carige

Bper potrebbe presto diventare la nuova proprietaria di Banca Carige. Il Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd), che controlla la banca ligure con l’80 per cento, ha deciso di avviare una trattativa in esclusiva con l’istituto modenese guidato da Pier Luigi Montani e controllato da Unipol, mentre gli altri pretendenti, compresa la francese Crédit Agricole, hanno ritirato le offerte. Dopo un pomeriggio col fiato sospeso, in serata si sono intensificate le voci sull’esito della riunione del Fitd a favore di una banca italiana fino alla conferma ufficiale che parla di un’esclusiva di quattro settimane al termine delle quali Bper lancerà su Carige un'opa al prezzo di 80 centesimi.

Si avvia così verso una conclusione positiva una delle più difficili crisi bancarie degli ultimi anni e, in modo inatteso, si rimette in discussione tutto il risiko. Secondo alcuni analisti, l’accordo tra Bper e Carige aumenta le possibilità di un’integrazione successiva con Banco Bpm, sebbene questa opzione abbia già incontrato in passato le resistenze di Unipol che della banca modenese è il maggior azionista. Per altri osservatori, invece, il matrimonio con la ex popolare milanese è improbabile perché Bper in futuro si concentrerà sulla Pop Sondrio, che si è appena trasformata in spa ed è di fatto scalabile oltre a essere già un suo partner industriale nel settore della bancassicurazione, mentre sempre Bpm avrebbe cominciato a valutare la possibilità di farsi avanti per Montepaschi, una volta risanata.

