Diritto di sciopero non significa fare guerriglia: il caso Italpizza

Il tribunale di Modena ha rinviato a giudizio 66 persone per gli scontri e le tensioni che tra dicembre 2018 e giugno 2019 si registrarono davanti allo stabilimento di Italpizza, gigante della produzione di pizze surgelate, famoso in tutto il mondo, con un fatturato da 166 milioni di euro nel 2021. Il giudice ha anche stabilito l’ammissione del sindacato Si Cobas come responsabile civile. Ciò significa che in caso di condanna il sindacato dovrà risarcire Italpizza, che si è costituita parte civile, per i danni derivanti dai ritardi causati sulla produzione e sulle consegne. I manifestanti, infatti, bloccarono più volte la circolazione stradale per evitare il transito dei camion da e verso l’impianto industriale, dando vita a scontri con le forze dell’ordine. Il Si Cobas ha criticato il provvedimento giudiziario presentando la vicenda come un attentato al diritto di sciopero, e così hanno fatto diversi organi di informazione (il Fatto quotidiano in testa: “Sindacati nel mirino”). Le cose, tuttavia, sembrano stare diversamente.

