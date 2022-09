La rivoluzione sui contratti 

La Marelli non ha più alcun legame col gruppo nato dai successivi sviluppi della storica galassia Fiat e, di conseguenza, ha detto ai sindacati che intende a brevissimo interrompere l’applicazione del contratto specifico dei metalmeccanici, quello voluto anni fa da Sergio Marchionne dopo l’uscita da Confindustria, e passare al contratto nazionale più diffuso. Sembra un passaggio banale ma con un piccolo sforzo di memoria capiamo che non è così. C’è subito una stranezza, perché una grande azienda rientra nell’alveo del maggiore contratto di categoria ma i sindacati non esultano, né vanno a rievocare le battaglie contro il contratto di Marchionne. C’è un certo silenzio da parte della Cgil, il sindacato che più si oppose. E c’è, invece, una specie di avvio di negoziato da parte della Cisl.

