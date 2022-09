Giudice costituzionale dal 2014, era la vicepresidente di Giuliano Amato. "Intendo premiare la collegialità della Consulta", le sue prime parole

Silvana Sciarra è la nuova presidente della Corte Costituzionale. La giurista è stata eletta dopo aver raccolto 8 preferenze tra gli altri giudici della Corte riuniti in Camera di consiglio (7 voti sono andati a Daria De Pretis, anch'ella, come Sciarra, attuale vicepresidente della Consulta)

Chi è Silvana Sciarra?

Silvana Sciarra è una giurista di Trani, specializzata in diritto del lavoro. Ha insegnato e svolto attività di ricerca negli Stati Uniti (Harvard Law School, Università della California a Los Angeles e Columbia Law School), nel Regno Unito (UCL, Cambridge e Warwick) e in Svezia (università di Stoccolma e di Lund). Dal 2014 è stata nominata dal Parlamento alla Corte costituzionale, come membro togato. La sua elezione fu frutto di un accordo tra il M5s e Forza Italia. E infatti, quando lo scorso gennaio si è votato per l'elezione del presidente della Repubblica, Sciarra era un nome forte sostenuto dal Movimento cinque stelle e dall'ex premier Giuseppe Conte.

Nel 2017 il capo dello stato Sergio Mattarella l'ha nominata Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica italiana. Molto stimata dal suo predecessore alla guida della Consulta Giuliano Amato, che l'ha nominata vicepresidente dell'organo costituzionale.

"Ho il privilegio di avere i capelli bianchi. La Corte ha voluto forse premiare questo criterio della anzianità. Intendo rafforzare la collegialità", ha detto Sciarra subito dopo l'elezione in conferenza stampa. "La sobrieta' si addice alla comunicazione istituzionale e alla Corte costituzionale in particolare. Dalla sobrietà e dalla trasparenza le istituzioni acquisiscono autorevolezza", ha aggiunto. Fornendo qualche indizio su come si svolgerà il suo mandato, che scadrà nel novembre 2023.