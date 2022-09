Gratteri inaugura le conferenze stampa show contro la politica

Ha convocato una conferenza stampa per fornire i dettagli dell’ultima retata contro la ‘ndrangheta da 202 arresti, poi l’ha disdetta, infine l’ha riconvocata, ma allo scopo di attaccare la politica. Nicola Gratteri, capo della procura di Catanzaro, ne ha combinata un’altra. Giovedì mattina, alle prime luci dell’alba, la provincia di Cosenza si è risvegliata con un maxi-blitz contro la criminalità organizzata, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro guidata da Gratteri: 202 arresti chiesti dai pm e disposti dal gip, un totale di 254 indagati, un elenco infinito di accuse. Tra le persone arrestate e indagate ci sono anche amministratori pubblici, tra cui il sindaco di Rende, Marcello Manna, che finisce agli arresti domiciliari per una presunta corruzione politica-elettorale risalente alle elezioni comunali del 2019. Come da tradizione, l’operazione di Gratteri ha proporzioni mastodontiche, anche se, sempre seguendo la tradizione, sarà curioso vedere quanti di questi arresti saranno dichiarati illegittimi dal tribunale del Riesame e dalla Cassazione, e quante delle persone indagate saranno alla fine riconosciute come non colpevoli.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE