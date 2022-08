Il governo faccia il possibile per dare una svolta al processo Regeni

Dopo essersi costituita parte civile, la presidenza del Consiglio dovrebbe ricorrere alla Convenzione Onu contro la tortura, denunciando la mancata cooperazione giudiziaria da parte dell’Egitto. Un ricorso che, in base al parere di eminenti internazionalisti, non avrebbe ostacoli tecnico-giuridici

Al direttore - Cosa si può fare per ravvivare il procedimento penale per l’omicidio di Giulio Regeni finito su un binario morto? La difficoltà di portare avanti l’azione penale si è resa evidente nell’ottobre scorso quando la terza sezione della Corte d’assise ha rinviato gli atti al gup motivando la decisione con il rischio di nullità delle procedure notificatorie ai quattro indagati egiziani. La Procura di Roma ha quindi fatto ricorso alla Cassazione ritenendo gli indagati “finti inconsapevoli”. La Cassazione, il 15 luglio scorso, ha dichiarato il ricorso inammissibile valutando la sospensione “non abnorme”. Se con la sospensione del procedimento abbiamo impartito una lezione di diritto e di garantismo agli egiziani (per quel che vale, cioè zero), come evitare che diventi anche la tomba del processo?