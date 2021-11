La tv come inevitabile destino della giustizia mediatica. Elogio della coppia Ingroia-Lollobrigida

Vuoi vedere che manca una parte della sceneggiatura. E che parte. Come se in un film d’amore tagliassero i baci appassionati. Chissà se l’avvocato Antonio Ingroia era accompagnato dalla scorta quando ha incontrato la sua nuova cliente, Gina Lollobrigida. Da un paio di mesi, infatti, a Roma valutano se mantenere attiva la protezione solo in terra siciliana. Da Villa San Giovanni in su la sua incolumità non è a rischio per mano mafiosa. Non lo dice un perfido nemico di Ingroia, ma il ministero dell’Interno. All’appuntamento con l’attrice e sua nuova cliente, l’ex magistrato, ex leader politico ed ex aspirante premier, ex pedina del sottogoverno regionale siciliano, ex candidato a sindaco, potrebbe essersi presentato da solo, in giacca e cravatta, come un avvocato qualunque. Senza offesa per l’ordine a cui si è iscritto, naturalmente, ma la scorta è un tratto distintivo che lo rende diverso dagli altri, una cornice che lo colloca ancora in un contesto che non gli appartiene più.

